Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
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Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

12.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:52
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika gündem haberi: BURSA'da kaçak tütün ürünlerinin deposu olarak kullanılan iş yerine düzenlenen baskında, 1 milyon 110 bin adet makaron, 271 kilogram sigara tütünü, 240 gram nargile tütünü ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

BURSA'da kaçak tütün ürünlerinin deposu olarak kullanılan iş yerine düzenlenen baskında, 1 milyon 110 bin adet makaron, 271 kilogram sigara tütünü, 240 gram nargile tütünü ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinin kaçak tütün ürünlerinin deposu olarak kullanıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda; TAPDK bandrolü bulunan tütün ürünlerinden bandrollerinin sökülüp, bandrolsüz ürünlere yapıştırıldığı tespit edilirken, bandrol yapıştırmada kullanılan özel alaşımlı rulo kağıt ve her iki rulo üzerinde çeşitli tütün ürünlerinden çıkartılmış toplamda 619 adet TAPDK bandrolü ve bu işlemde kullanılan malzemelerle birlikte, toplam 1 milyon 110 bin adet makaron, bandrolsüz 271 kilogram sigaralık tütün, 240 gram nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.İş yeri sorumlusu H.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika | Bursa'da kaçak tütün operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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