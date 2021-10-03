BURSA (İHA) - - Bursa'da kaçak içki operasyonu

BURSA - Bursa'da kaçak içki taşıyan otomobili durduran jandarma ekipleri 110 şişe kaçak bandrollü içki şişesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından takibe alınan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 110 şişe kaçak bandrollü içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli İ.Ş. ise gözaltına alındı.