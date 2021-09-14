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Son Dakika | Bursa'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Bursa'da kaçak içki operasyonu

Son dakika habere göre Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonu kapsamında yapılan tekel bayi işletmecisi gözaltına alınırken, 214 adet kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonu kapsamında yapılan tekel bayi işletmecisi gözaltına alınırken, 214 adet kaçak içki ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir tekel bayisine baskın yapıldı. Baskın sonucu tekel bayi sahibi G.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, Bulgaristan bandrollü çeşitli markalara ait 214 şişe kaçak alkollü içki, viski, rakı, votka, ve şarap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Bursa Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, tekel sahibi G.Ö. ve beraberinde B.Ç. ve E.Ü. isimli şahıslar hakkında, adli işlem yapıldığı öğrenildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da kaçak içki operasyonu

Son Dakika | Bursa'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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