Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
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Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

27.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:33

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evlerinde sakladıkları uyuşturucuyu yakmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evlerinde sakladıkları uyuşturucuyu yakmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımının yapıldığı Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İkamette eğitimli köpeklerin desteğiyle yapılan aramada 85 gram uyuşturucu, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ç, A.C.Ç. ve Ç.U'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, zanlıların ekipleri görünce uyuşturucuyu yakmaya çalışması jandarmanın kamerasına yansıdı.

Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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