Son dakika: jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyu yakmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evlerinde sakladıkları uyuşturucuyu yakmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, evlerinde sakladıkları uyuşturucuyu yakmaya çalışan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımının yapıldığı Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette eğitimli köpeklerin desteğiyle yapılan aramada 85 gram uyuşturucu, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ç, A.C.Ç. ve Ç.U'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, zanlıların ekipleri görünce uyuşturucuyu yakmaya çalışması jandarmanın kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir