Son dakika... Bursa'da işe gelmeyen arkadaşını evinde ölü buldu
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Son dakika... Bursa'da işe gelmeyen arkadaşını evinde ölü buldu

Son dakika... Bursa'da işe gelmeyen arkadaşını evinde ölü buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Aydın Sağlık (45), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Aydın Sağlık (45), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.

İlçedeki bir benzin istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Aydın Sağlık, sabah işe gitmedi. Benzin istasyonundaki mesaisine gitmeyen Sağlık'ı telefon ile arayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca evine gitti. Bu kez kapı da açılmayınca şüphelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık'ın banyoda hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşı polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 45 yaşındaki Aydın Sağlık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının evdeki incelemesinin ardından Sağlık'ın cesedi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Aydın Sağlık'ın yalnız yaşadığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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