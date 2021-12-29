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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Kemerçeşme Caddesi'ndeki ev araç ve gereçleri satan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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