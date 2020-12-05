İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı
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İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı

05.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:07

Bursa'da iş insanı Muhsin Şaşmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapan polislere çorba ikramında bulundu.

Bursa'da iş insanı Muhsin Şaşmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapan polislere çorba ikramında bulundu.

Acemler mevkisinde polis ekipleri, kısıtlama dolayısıyla denetimlerine gün ve gece boyunca devam ediyor.

İş insanı Muhsin Şaşmaz, arabasına yüklediği çorbaları polislerin görev yaptığı yere getirdi. Görevli polisler, çorba ikramını alarak görevlerine devam etti.

Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın güvenliği için dışarıda görev yaptığını söyledi.

Emniyet teşkilatının yanında yer aldıklarını göstermek için çorba ikramı yaptığını ifade eden Şaşmaz, "Önümüzdeki saatler ve günler daha da soğuk olacak. Bu anlamda biz de vatandaş olarak emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir proje yaptık. Sıcak çorbalarımızı ikram ediyoruz." dedi.

İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı
İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı
İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı
İş insanı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çorba dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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