Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2)
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Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2)

Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe verip yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.

Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2)
20.08.2020 20:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:36

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe verip yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı. B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında ise mahkeme sınır dışı kararı verdi.

Muammer İRTEM/BURSA,


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Kaynak: DHA

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