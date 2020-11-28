Son dakika! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Son dakika! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

28.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:34
Son dakika! Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı'nda Ankara istikametine gitmekte olan Mustafa A. idaresindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Elçin D. idaresindeki 16 AHU 066 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 16 AHU 066 plakalı otomobil takla attı. Her iki araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, ekipler yol üzerinde trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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