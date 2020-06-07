Son dakika... Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga
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Son dakika... Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga
07.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:00

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Çırpan Mahallesi'nde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı kavgada, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bazı otomobillere de kurşun isabet etti.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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