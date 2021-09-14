Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir Geri Dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar, kentin de birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.