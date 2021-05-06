Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Süleymaniye Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'ndeki geri dönüşüm entegre atık tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Tesiste hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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