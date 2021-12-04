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Son Dakika | Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde, Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 42. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasının, plastik atıklar için depolama alanı olarak kullandığı bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilen yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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