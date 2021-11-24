Son dakika: Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Son dakika: Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Ö. (27) ve T.Y'nin (25) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.Ö, T.Y.'nin adres ve araçlarında yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

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