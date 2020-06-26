Son dakika... Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor
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Son dakika... Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Son dakika... Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:59

Bursa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murathan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Burak K. ve Doğuhan K. ile taraf yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ulvi E, olay günü 112 ambulans görevlisi olarak ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve Doğan Sarıca'yı kapının önünde yatarken gördüklerini anlattı.

Sarıca'nın kendinde olmadığını ve bağırıp çağırdığını belirten Ulvi E, "Vücudu kan içerisindeydi. Pantolonunu kestim, pantolonun iç kısmından bir bıçak kılıfı çıktı. Bu kılıf elle yapılmıştı ve yaklaşık 20-25 santimetre boyundaydı. Bu kılıfın pantolonla bitişik olup olmadığını hatırlamıyorum. Ölenin üzerinde ya da yakınında bıçak görmedim." dedi.

Sanık Murathan Koç da olay yerinde iki farklı olay yaşandığını ve kamera kayıtlarında durumun belli olduğunu söyledi.

Tanıkların, Doğan Sarıca'nın elinde bıçak görmediğini belirttiğini anımsatan Koç, "Oysa Doğan Sarıca'nın elinde döner bıçağı vardır. Bu bıçağı Doğan Sarıca nereden, nasıl aldı? Ben kimsenin zarar görmemesi için kaçtım. Sarıca tarafından çıkmaz sokağa gitmeye zorlandım. Olayda Doğan'ın kullandığı döner bıçağı bir şekilde olay yerinden kaçırılmıştır. Plan varsa, bize karşı Doğan Sarıca tarafından plan yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sanık Doğuhan K. ise tanıkların çelişkili beyanları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kamera kayıtlarında her şey görülmektedir. Yardım etme durumum söz konusu değildir. Olayla benim hiç alakam yoktur. Doğan Sarıca üzerimize doğru gelmiştir. Ben Doğan'a hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla alakam yoktur. Ben sadece ayırmaya çalıştım. Başaramayınca da müdahale etmedim, bıraktım."

Doğan Sarıca'ya zarar verme gibi bir niyetinin olmadığını aktaran sanık Burak K. de "Biz de HTS kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Doğrular neyse ortaya çıksın. Doğan'a karşı argo ve sinkaflı şekilde konuşmadım. Ayrıca şiddette bulunmadım. Olayda ayrıca taraf olmaya çalıştım ancak canımıza kastedildi." dedi.

Müşteki vekili, Sarıca'nın, sanıkların iştiraki sonucu öldürüldüğünü belirterek, diğer sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

İddia makamı mütalaasında, sanık Murathan Koç'un tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Burak K. ile Doğuhan K'nin tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murathan Koç'un tutukluluk halinin devamına, sanıklar Burak K. ile Doğuhan K'nin tutuklanması yönündeki talebin reddine ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi.

Ayrıca, sanık Burak K. ile maktul Doğan Sarıca'nın karşılaştığı belirtilen yer ile cami duvarının arasındaki mesafe ve kamera kayıtlarına göre olayın olduğu yer arasındaki mesafenin ölçülerek olayın geçtiği yere ait tüm olay yerini görecek şekilde fotoğraf çekilip kroki çizilerek olay yeri inceleme ekiplerince olay yeri raporunun düzenlemesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Murathan Koç ile Doğan Sarıca tartışmış, ilerleyen saatlerde karşılaşan ikili arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Murathan ve kardeşi Burak K. ile Doğan Sarıca yaralanmıştı. Sarıca, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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