Son dakika... Bursa'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'daki fuhuş operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve İstanbul'daki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda doküman, 2 bin 500 dolar ve 38 bin lira ele geçirildi.

Çete üyelerinin, fuhşa teşvik ettikleri kadınların fotoğraflarından katalog oluşturduğu, bu katalogları mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterileriyle paylaştıkları öğrenildi. Zanlıların lüks otellerde fuhuş için kullandıkları belirlendi.

Polis, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 20 kadının da ifadelerini aldı.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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