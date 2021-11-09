Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika haberleri: Bursa'da hafif ticari araç ile ana yoldan giden motosiklet çarpıştı.

BURSA (İHA) - Bursa'da hafif ticari araç ile ana yoldan giden motosiklet çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü komaya girerken, kamyonet sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerini terk etti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Osman Gazi caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.30 sıralarında ana caddeden giden Enes A. (18) idaresindeki motosiklet ile ara yoldan çıkan hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Enes A.'nın (18) yardımına koşarken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün rahatlığı dikkat çekerken, vatandaşlar kaçan sürücüye tepki gösterdi. Ağır yaralanan Enes A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün kazadan bir gün sonra polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

Son dakika... Bursa'da feci kaza kamerada...Yaralıyı bırakıp böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi! O anlar kamerada

Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, 3 farklı yere çarptıktan sonra durabildi! O anlar kamerada

 14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

 Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title