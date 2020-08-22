Son dakika! Bursa'da evinin balkonunda düşen kadın öldü
Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
22.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:10
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Hasibe Durmaz (62), kurutmak istediği biberleri asmak için balkona çıktı.
Bir anda dengesini kaybeden kadın, beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durmaz'ın öldüğünü belirledi.
Kadının cesedi, Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Kaynak: AA