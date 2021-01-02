Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın edeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek