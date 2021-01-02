Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
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Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

02.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın edeniyle evde hasar meydana geldi.

Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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