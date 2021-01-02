Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
02.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:33
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın edeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek