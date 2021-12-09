Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Haberler
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Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. (21) yönetimindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra metro istasyonuna ait durağın alt geçidine uçtu. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Davut Can Duman hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Davut Can Duman, Gürsu ilçesi Kurtuluş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Son dakika... Bursa'da doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

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