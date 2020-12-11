Son dakika! Bursa'da çocuklar yaralı atı böyle koşturdu

Bursa'da çocukların yaralı atı koşturarak oynaması vatandaş kamerasına yansıdı.

Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sol ön ayağına basamayan yaralı beyaz atı çocuklar sokak ortasında koşturdu. 8-10 çocuğun atı kovaladığı, bir çocuğun da atı yularından çekerek koşturduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı