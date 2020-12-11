Son dakika! Bursa'da çocuklar yaralı atı böyle koşturdu
11.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:01
Son dakika gelişmesine göre Bursa'da çocukların yaralı atı koşturarak oynaması vatandaş kamerasına yansıdı.
Bursa'da çocukların yaralı atı koşturarak oynaması vatandaş kamerasına yansıdı.
Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sol ön ayağına basamayan yaralı beyaz atı çocuklar sokak ortasında koşturdu. 8-10 çocuğun atı kovaladığı, bir çocuğun da atı yularından çekerek koşturduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı