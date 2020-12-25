Son dakika: Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu
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Son dakika: Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu

25.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:05
Son dakika: Bursa'da

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da düzenlenen operasyonda, toplam 141 bin 575 adet cinsel içerikli ürün ile eczaneler dışında satışı yasak olan ilaç ele geçirildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda, toplam 141 bin 575 adet cinsel içerikli ürün ile eczaneler dışında satışı yasak olan ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı iş yerlerinde cinsel gücü artırıcı etkiye sahip olduğu bilinen, daha önceki analizlerde içinde bulundurulması yasak olan afrodizyak etken madde sildenafil ve tadanafil ile eczanelerin dışında satışı yasak olan ürünlerin satıldığını belirledi.

Bunun üzerine 3 adres ve 1 araçta arama yapan ekipler, 62 bin 639 cinsel gücü arttırıcı gıda takviyeli ürün, 204 sprey, 1236 ıslak mendil, 65 bin 616 ağrı kesici hap, 7 bin 880 cinsel gücü arttırıcı ilaç, gıda takviyeli ürünlerin imalatında kullanılan 3 bin 500 adet etiket ve 500 adet boş şişe olmak üzere 141 bin 575 adet malzeme ele geçirdi.

Aramalarda toz sildenafil olduğu değerlendirilen 2 kilogram maddeye de el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186 ve 193'üncü maddeleri ile 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanuna muhalefet suçlarında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:08:35. #1.15#
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