Son Dakika | Bursa'da cinayet ve yaralama sanığı yargılanıyor
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Son Dakika | Bursa'da cinayet ve yaralama sanığı yargılanıyor

16.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:31
Son Dakika | Bursa'da cinayet ve yaralama sanığı yargılanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Rüstem Ö. (64), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Resmiye Ö, yaklaşık 18 yıldır ayrı yaşadıkları sanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, yaralanan Ali K. ile ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Rüstem Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 2019 yılının temmuz ayında silahla vurarak Mustafa T'yi (60) öldürdüğü, Ali K'yi yaraladığı ve ardından kaçtığı iddia edilen Rüstem Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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