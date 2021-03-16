Son Dakika | Bursa'da cinayet ve yaralama sanığı yargılanıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.