Son dakika! Bursa'da cinayet ve yaralama sanığı yargılanıyor

Son dakika haberlerine göre Bursa'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Rüstem Ö. (64), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın damadı İbrahim A, öldürme ve yaralama olayını görmediğini ifade etti.

Kayınpederinin, eşi Resmiye Ö'den yaklaşık 12 yıldır ayrı yaşadığını belirten İbrahim A, "Köyde ve Bursa'daki Göçmen Konutlarında evi vardı. Zaman zaman köye gelip kalıyordu. Maktul Mustafa T, kayınpederimden tarla kiralamış. Ayrıntıları tam olarak bilmiyorum. Kendisi, Mustafa T'den alacaklı olduğunu belirtiyordu. Yaralanan Ali K. ile arasında problem olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

Rüstem Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına ve ayrı yaşadığı eşinin gelecek duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 2019 yılının temmuz ayında silahla vurarak Mustafa T'yi (60) öldürdüğü, Ali K'yi yaraladığı ve ardından kaçtığı iddia edilen Rüstem Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Rüstem Ö. hakkında cinayet ve silahla yaralama suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler