Son dakika... Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika... Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika... Bursa'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl'e bağlı kırsal Mezit Mahallesi'nde içinde 4 kişinin bulunduğu tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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