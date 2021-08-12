Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

???????Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile helikopter sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika... Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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