Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı

Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 45 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 45 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları yakalamak için Bursa genelinde büyük çaplı operasyon düzenlendi. Farklı günlerde drone ve narkotik köpeği ile yapılan operasyonlarda 45 zehir taciri uyuşturucu maddeyle yakalandı. Yakalanan kişilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo bonzai, 7 kilo 500 gram metamfetamin, 4 kilo 500 gram esrar, 65 gram kokain, 82 kök Hint keneviri, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet fişek, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan 45 kişiden 26'sı 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 kişinin ise sorgusu sürüyor. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu; 26 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:09:01. #1.16#

title