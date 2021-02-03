Son Dakika | Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son Dakika | Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:36
Son Dakika | Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatleri içerisinde bir kişi site içerisinden çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatleri içerisinde bir kişi site içerisinden çaldığı bisiklet ile kayıplara karıştı. Bu anlar ise site güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay Süleymaniye Mahallesi İpek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birçok kez hırsızlık olayının yaşanması nedeni ile siteye güvenlik kameraları yerleştirildi.

Kısıtlama saatleri içerisinde bir kişi güvenlik kameralarının kendisini çektiğinden habersiz bir şekilde siteye girerek bina girişi yanında bulunan bisikletlerden birini çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen Emniyet Ekipleri, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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