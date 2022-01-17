Son dakika! Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında - Haberler
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Son dakika! Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

Son dakika! Bursa'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim S. katılmadı. Kazada yaralanan bazı müştekiler, taraf avukatları ile kazada ölen İlknur Pepeç Kaya'nın anne ve babası da salonda hazır bulundu.

Başka bir ilçeden talimatla ifade veren sanık İbrahim S'nin, aracın kayması nedeniyle kontrolü kaybettiğini ve kazaya neden olduğu için üzgün olduğunu belirttiği kaydedildi.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından söz verilen maktulün anne ve babası sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Anne Leyla Pepeç'in avukatı ise sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin olay tarihinde 50-52 kilometre hızla giderken yerlerin yağışlı ve kaygan olması nedeniyle aracın kayarak devrildiğini, olayda müvekkilinin hiçbir kusuru olmadığını dile getirdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Geçen yıl mayıs ayında Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 aylık hamile İlknur Pepeç Kaya hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Bursa, Güncel, Haber

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