Son dakika: Bursa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü
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Son dakika: Bursa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü

Son dakika: Bursa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada demir çubukla başına vurduğu ağabeyini öldüren kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada demir çubukla başına vurduğu ağabeyini öldüren kişi gözaltına alındı.

Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden Alaaddin İ, aralarındaki miras meselesi nedeniyle kardeşi Eyfer İ. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Eyfer İ, ağabeyinin başına demir çubukla vurdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alaaddin İ'nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Eyfer İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika: Bursa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini demir çubukla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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