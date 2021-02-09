Son dakika! Bursa'da bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Bursa'da bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi

09.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:29
Son dakika! Bursa'da bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberler: Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenip üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Selami Şahin Erol Büyükburç
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Muharrem İnce
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa'da bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:30:53. #1.14#
title