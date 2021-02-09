Son dakika! Bursa'da bir atölyede çıkan yangında üst katlardaki 5 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberler: Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'da bir apartmanın giriş katındaki atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenip üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 5 kişi, itfaiye görevlilerince kurtarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu