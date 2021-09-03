Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
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Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu Mola için girdiği benzinlikte yaşamını yitirdi Bursa'da bir kişi, benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu Bursa'nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzinlikten 17.

Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu

Mola için girdiği benzinlikte yaşamını yitirdi

BURSA - Bursa'da bir kişi, benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzinlikten 17.30 sıralarında gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri 06 ZZM 28 plakalı otomobilin içinde Vedat Lale'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Eylül günü öğlen saatlerinde benzinliğin bekleme alanına 06 ZZM 28 plakalı aracını park eden Vedat Lale araç içerisinde hayatını kaybetti. İstasyon çalışanı molaya çıktığı sırada araç içerisinde hareketsiz yatan Lale'yi gördü. Uyandırmak için cama vuran görevli şahıstan tepki gelmemesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araç içerisinde hareketsiz kalan Vedat Lale'nin hayatını kaybettiğini gördü. Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istasyondaki güvenlik kameralarını incelerken, istasyonu araç ve sivil vatandaşların girişine kapattı.

İlk belirlemelere göre, Vedat Lale'nin 1 Eylül'de istasyona aracını park ettikten sonra araçtan inerek kalbini tuttuğunu ve araca yaslanarak hareket ettiğini belirledi. Olay yerinde savcılığın incelemesinin ardından Vedat Lale'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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