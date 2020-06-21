Son dakika! Bursa'da Babalar Günü'nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı
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Son dakika! Bursa'da Babalar Günü'nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı

Son dakika güncel haberi: Bursa'da Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi.

Son dakika! Bursa'da Babalar Günü'nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı
21.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:55

Bursa'da Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi. Yüzlerce çocuk, babalarıyla aynı anda uçurtma uçurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş uçurtmalarıyla katıldı. 7'den 70'e yüzlerce kişinin buluştuğu uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla boyandı. Zaman zaman ipleri birbirine dolanan babalar da yer tartışmasına girdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, babaların öneminin bir günde ortaya çıkmayacağına vurgu yaparak, "Biz bugünün ruhuna uygun şekilde babalar ve evlatlarının bir arada olmasını istedik. Bursalı hemşehrilerimiz de çağrımıza cevap verdiler. Uçurtma bizim kültür, geleneklerimizde var. Bugün baba ve evlatları birlikte uçurtma uçuruyorlar. Yağmur beklenmesine rağmen yağmadı. Coşkulu da bir ortam var. Bu vesile ile Hakkın rahmetine kavuşmuş babaları da rahmetle anıyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Babalar önemli ama her babanın arkasında da koca yürekli anne vardır. Güzel bir ilgi de var. Bursalı hemşehrilerimiz her organizasyona olduğu gibi buna da katılım var. Herkes maskesini takmış ve sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Arkadaşlarımız gerekli uyarıları da yapıyor. Çok güzel uçurtmalar hazırlanmış. Bursa'yı, Bursaspor'u simgeleyen yeşillerle bezenmiş uçurtmalar görüyorum. Zahmet edip uçurtma hazırlayanlara da teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursalı vatandaşların gayretli olmalarını istiyorum"

Maske takılmaması durumunda cezaların 900 TL olmasının sorulması üzerine Aktaş, "Maske problemimiz bence yok. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Herkes maske takmalıdır. İlla ki belirli bir yerde üretilmiş maskeye gerek yok insanlar kendilerine de maske yapabiliyor. Devletimiz de maske üretiyor. Bunların hepsi bizim sağlığımız için. Türkiye'de başarı varsa sağlıkta alınan tedbirlerin ve beraberinde sosyal mesafe, maske ve temizlik noktasında gösterilen gayretlerdendir. Ben Bursalı vatandaşlarımızdan gayretli olmalarını istiyorum. Rakamlar biraz tırmanır gibi olsa da çok da kötü değiliz ama vaka sayıların azalarak bitmesini istiyoruz" diye konuştu.

71 yaşında uçurtma yapıp, uçuruyor

71 yaşındaki Mustafa Aydın isimli vatandaş ise, "3 çocuğum, 2 torunum var. Ben bugün buraya yalnız geldim. Uçurtma sevdamız çocukluktan geliyor. Yarışmalara da katıldığım oldu. İstanbul'da düzenleniyor. Her sene buraya geliyorum ve kendi yaptığım uçurtmaları uçuruyorum. 20 dakikada uçurtma yapabiliyorum. Kuyrukları da o kadar sürse 1 saatte biter. Bugüne kadar 500'den fazla uçurtma yapmışımdır. Çocukluğumda her hafta 2-3 uçurtma yapardık. Buradan başka pek uçurtma uçurmaya alan da yok" dedi.

2 bin 500 metre yükseldi

Uçurtmasını 2 bin 500 metre gökyüzüne bırakan bir vatandaş da, "Uzun bir aradan sonra ilk etkinliğimiz diyebilirim. Bazen uçurtmalar birbirine takılsa da bizimki yukarıda olduğu için pek sorun olmuyor. Toplayamazsak Uludağ'a gidecek. İpin toplam uzunluğu 5 bin metre ama yarısını geçti. Kullandığımız ipin kopma şansı da yok diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Babalar Günü'nde çocuklarından hediye alarak Mihraplı Parkı'na gelen bir diğer vatandaş ise "Bugün çocuklarımdan hediyelerimi aldım. Geçen hafta büyük bir uçurtma yaparak uçurmuştuk. Bu hafta ise epey kalabalık var. İpler birbirine takılmazsa uçurtmamızı uçuracağız" dedi.

Uçurtma keyfini çıkartan çocuklar da mutlu olduklarını ve uçurtma uçurmayı sevdiklerini dile getirdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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