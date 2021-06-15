Son dakika: Bursa'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika: Bursa'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika: Bursa'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'da, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa'da, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Özkemer'den (32) 2 Haziran'dan bu yana haber alamayan ailesi, emniyete kayıp müracaatında bulundu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkemer'in en son arkadaşı O.S. (30) ile görüştüğünü tespit etti. Ekipler, bunun üzerine O.S'yi Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, Özkemer'i Abdal Murat Deresi'nin üst kısımlarındaki ormanlık alanda tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince ormanlık alanda bulunan Özkemer'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Katil zanlısı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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