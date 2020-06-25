Son dakika... Bursa'da aracını çalan genci öldüren iş adamının yargılanmasına başlandı Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamının yargılanmasına başlandı.

Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamının yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Er (34), Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Mustafa Alınç'ın (17) yakınları ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, olay anında Ömer Er'in yanında bulunan ve tabancayla ateş ettiği belirlenen polis kuzeni tutuksuz sanık Halil İbrahim Er (32) de Keles Adliyesinden SEGBİS ile bağlandı.

Ömer Er, savunmasında, olay günü otomobiliyle İzmir'den Manisa'ya gelirken yolda otostop yapan 2 genci gördüğünü ve durup aracına aldığını söyledi.

Bursa'ya gitmek istediklerini belirten gençlerle bir süre ilerledikten sonra ön koltukta oturan Mustafa Alınç'ın arabalara merakı olduğunu ve aracı kullanmak için kendisinden izin istediğini dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Yaşlarını ve ehliyetlerinin olup olmadığını sordum. Mustafa da ehliyet gibi bir şey gösterdi ancak karanlıkta tam göremedim. Zaten yorgun olduğum ve gencin hevesini kırmamak için aracı kendisine verdim. Bir süre daha ilerledikten sonra gençler aç olduklarını söylediler. Arka koltukta oturan kişiye para verdim, yolun kenarındaki kokoreççiden kokoreç alıp geldi. Bir süre daha yolumuza devam ettikten sonra Gelenbe mevkisinde yollarımızın ayrılacağını, onlara buradaki kamyonculara otostop yaparak Bursa'ya gidebileceklerini söyledim."

Er, Gelenbe mevkisinde Mustafa Alınç'ın aracı durdurduğunu, kendisinin araçtan indiği sırada gaza basarak hızla bölgeden uzaklaştığını savunarak, "Daha sonra jandarma ve polise telefonla durumu bildirdim ve yakınlarda bulunan evime geçtim. Sabah da karakola gidip yazılı başvuru yaptım." dedi.

Sonra aracının Bursa'da olduğunu öğrendiğini belirten Er, "Yanıma beraber çalıştığımız Yunus Ordu'yu alarak Bursa'ya geldim. Keles'te görevli polis memuru amcamın oğlu Halil İbrahim Er'e de haber verdim. Bursa'da buluştuk." şeklinde konuştu.

Er, aracı bulmak için Bursa'da birkaç gün gezdiklerini, bu süreçte polisle de sürekli irtibat halinde olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Olay günü aracı Emek Mahallesi Zeytinlik mevkisinde gördük. Bir kenarda onları izlemeye başladık. Aracın arkasında 2 kişi vardı, sohbet ediyorlardı. Bir süre sonra içlerinden birisi bagajdan tabanca aldı. Bize doğru geldiklerini görünce içinde bulunduğu araçtan çıkarak tabancamla yere doğru ateş ettim. Bu sırada elinde tabanca olan kişi kaçtı. Mustafa Alınç ise araca bindi. Ben de aracımın yanına gittim ve kapıyı açmaya çalıştım.

Mustafa'ya araçtan inmesini, kendisine zarar vermeyeceğimi söyledim. Mustafa bir şey söylemedi. Aracın sağ koltuğuna doğru hamle yapınca silah çekeceğini düşündüm. Bu sırada belimdeki tabancayı sol ön cama dayadım. Daha sonra araç aniden ileriye doğru hareket edince elimdeki tabanca patladı. Otomobil de bir zeytin ağacına çarparak durdu."

Daha sonra polisi ve 112 Acil Servis ekiplerini aradıklarını ve Mustafa Alınç'ı kasten öldürmediğini savunan Er, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık Halil İbrahim Er de kuzeninde tabanca olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Karşı tarafın da tabancası olduğunu belirten tutuksuz sanık, "Kuzenim de tabancasını çıkarınca olayların büyümemesi için havaya ateş ettim. Daha sonra aracın kaçmaması için sağ arka tekerine hedef alarak ateş ettim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Maktul Alınç'ın annesi Nurdan Eşgünoğlu Kara ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararda Ömer Er'in tutukluluk halinin devamına, Halil İbrahim Er'in adli kontrolünün kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Olay

İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere 2 Şubat akşamı yola çıkan Ömer Er, yolda otostop yapan Mustafa Alınç ve Murat A'yı aracına almıştı. Daha sonra kullanması için verdiği otomobilin Alınç tarafından çalınması üzerine aracının peşine düşen Er, 5 Şubat'ta Bursa'da bulduğu aracındaki Alınç'a tabancayla ateş etmişti. Alınç olay yerinde ölmüş, Er tutuklanmıştı.

Ömer Er'in yanındaki Yunus O. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis kuzeni Halil İbrahim Er de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA