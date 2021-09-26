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Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: - Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - - Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve kızı yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri metal Sanayi kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sefa Başıbütünyönetimindeki 16 Y 1990 otomobil, kavşaktan yola çıkan Medine E. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasındaki annesi Şehzade Erenyaralandı. Yaralı anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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