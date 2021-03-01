Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı
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Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı

01.03.2021 04:50 | Son Güncelleme: 01.03.2021 04:54
Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı

Son dakika haberleri... BURSA'da tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, geceyi aydınlatan alevler ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan tek katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Alevleri fark ederek evlerinden çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis, sokağa çıkarak çalışmaları izleyen mahalleliye koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak evlerine yönlendirdi. Dronla da havadan görüntülenen yangında metrelerce yükselen alevler ilçenin pek çok noktasından görüldü.  Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı
Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı
Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı
Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı
Son dakika! Bursa'da alevler geceyi aydınlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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