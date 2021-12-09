Son dakika! Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı - Haberler
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Son dakika! Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdıBURSA Bursa'da bir temizlik işçisi hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı.

BURSA (İHA) - Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

BURSA Bursa'da bir temizlik işçisi hayatının en şanslı anlarından birini yaşadı. Süpürge ve kovasını almaya giden temizlik işçisi bir ağacın devrilmesinden kıl payı kurtuldu. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik işçisi kaldırımda bıraktığı süpürge ve kovasını almaya gitti. Tam aldığı sırada arkasından ağaç devrildi. Neye uğradığını şaşıran temizlik işçisinin bu anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Son dakika! Bursa'da ağacın devrilmesinden kıl yapı kurtulan temizlik işçisi kameralara yansıdı

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