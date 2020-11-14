Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinin simge isimlerinden en kıdemli pideli köfte ustası 94 yaşındaki Abdülaziz Yemişçi hayatını kaybetti.

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinin simge isimlerinden en kıdemli pideli köfte ustası 94 yaşındaki Abdülaziz Yemişçi hayatını kaybetti. 68 yıldır ocak başından ayrılmayan Yemişçi; ömrünün son günlerine kadar işyerinde müşterilerine kaliteli ucuz fiyata kebap yedirdi.

Tarihi Çancılar çarşısında bulunan dükkanında 68 yıldır Bursalı vatandaşlara pideli köfte yediren emektar Abdülaziz Yemişçi, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölene kadar işinin başından ayrılmayan usta ilerlemiş yaşına rağmen ocak başında köfteleri kendi usulüyle pişirip müşterilerine servis ediyordu. Çalışma azmi ve kişiliğiyle herkese örnek olan Abdülaziz usta çevresi tarafından da çok seviliyordu. Çarşının en yaşlı pideli köfte ustası unvanını elinde bulunduran ustanın ardından yakınları, sevenleri ve çarşı esnafı gözyaşı döktü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı