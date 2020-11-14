Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti

14.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:27
Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinin simge isimlerinden en kıdemli pideli köfte ustası 94 yaşındaki Abdülaziz Yemişçi hayatını kaybetti.

Bursa'da tarihi hanlar ve çarşılar bölgesinin simge isimlerinden en kıdemli pideli köfte ustası 94 yaşındaki Abdülaziz Yemişçi hayatını kaybetti. 68 yıldır ocak başından ayrılmayan Yemişçi; ömrünün son günlerine kadar işyerinde müşterilerine kaliteli ucuz fiyata kebap yedirdi.

Tarihi Çancılar çarşısında bulunan dükkanında 68 yıldır Bursalı vatandaşlara pideli köfte yediren emektar Abdülaziz Yemişçi, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölene kadar işinin başından ayrılmayan usta ilerlemiş yaşına rağmen ocak başında köfteleri kendi usulüyle pişirip müşterilerine servis ediyordu. Çalışma azmi ve kişiliğiyle herkese örnek olan Abdülaziz usta çevresi tarafından da çok seviliyordu. Çarşının en yaşlı pideli köfte ustası unvanını elinde bulunduran ustanın ardından yakınları, sevenleri ve çarşı esnafı gözyaşı döktü. - BURSA

Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti
Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti
- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği roketli saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti - ESKİŞEHİR
15 yaşındaki lise öğrencisi kız hayatını kaybetti - ESKİŞEHİR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Kamala Harris Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Ezgi Mola Mert Fırat Acun Ilıcalı
Spor Samatta Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Asker Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa'da 94 yaşındaki efsane hayatını kaybetti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:40:06. #1.15#
title