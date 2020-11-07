Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
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Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama

07.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:39
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama

Son dakika haber: BURSA'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

BURSA'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün akşam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 500 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Narkotik köpeklerinin de arama yaptığı adreslerde 300 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 90 gram esrar, bir miktar ecstasy hap, bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 26 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 20 kartuş ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama
Son dakika... Bursa'da 500 polisle narkotik operasyonu: 10 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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