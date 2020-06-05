Son Dakika: Bursa'da 50 su kuyusu açıldı
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Son Dakika: Bursa'da 50 su kuyusu açıldı

Gelen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaz aylarında olası bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için altyapı yatırımlarına hız verdiklerini ve şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtıklarını söyledi.

Son Dakika: Bursa'da 50 su kuyusu açıldı
05.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:45

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaz aylarında olası bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için altyapı yatırımlarına hız verdiklerini ve şehrin muhtelif noktalarında 50 su kuyusu açtıklarını söyledi.

Aktaş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlediği basın toplantısında, çevreyi ilgilendiren her konunun belediyelerinin gündeminde olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planın hazırlanmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını, en kısa sürede yeni tesisin yatırımını yaparak Yenikent Düzenli Depolama Alanının kapatılmasının planlandığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Hamitler diye tabir ettiğimiz bu bölgenin çeperinde 12-13 tane mahalle var ve 350-400 bin civarında nüfus var. Bu sorunu biliyoruz ve inşallah halledeceğiz. İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinin atıklarının bertaraf edildiği İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ise 2011 tarihinde faaliyete başladı. 2040 yılına kadar kullanılması hedeflenmektedir. İnegöl düzenli depolama alanında atıktan enerji ve ham madde geri kazanımının sağlanacağı mekanik ayırma, biyolojik proses ve atıktan türetilmiş yakıt üretiminin hedeflendiği tesis yatırımına yönelik ihale gerçekleştirilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak ara istasyon ile İnegöl düzenli depolama sahasına gidecek atık miktarı yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve atıktan enerji üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 130 milyon lira yatırım, belediyemize herhangi bir külfet olmadan yüklenici tarafından yapılacaktır."

Aktaş, merkeze uzak olan ve yıllarca gelişigüzel atık dökümünün yapıldığı ilçelerde bulunan düzensiz depolama alanlarının kapatıldığını belirterek, "Bu kapsamda şimdiye kadar kentte bulunan 29 adet düzensiz depolama alanından 25'i kapatılarak kente 325 bin metrekare yeşil alan kazandırılmıştır. Dağ bölgesinde kalan 4 sahanın kapatma işlemlerine ise önümüzdeki günlerde başlanacak." dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında geçen yıl belediye hizmet binasında 9 ton kağıdın geri dönüşümü ile 161 ağacın kurtarıldığını aktaran Aktaş, "7 ton plastiğin geri dönüşümü ile 18 bin 259 litre petrol, 3 ton camın geri dönüşümü ve 3 ton hammadde, 2 ton metalin geri dönüşümü ile 3 ton ham madde tasarrufu kazanımı sağlanmıştır.

Bunların yanında 266 metreküp su tasarrufu, 80 bin 927 kilovat saat enerji tasarrufu sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"50 adet su kuyusu açtık"

Bursa özelinde son 100 yılın en kurak 5'inci yılını ve son 75 yılın ise gün olarak en sıcak mayıs ayını yaşadıklarını hatırlatan Aktaş, "Bursa'nın merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere su sıkıntısı çekmemesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Son bir yılda gerçekleştirilenlere ek olarak önümüzdeki yıl imalatına başlanacak projeler ile Bursa'yı 2050 yılına kadar kesinlikle su sıkıntısı çekmeyecek bir şehir haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Bursa'da özellikle salgınla birlikte mayıs ayında su tüketiminde yüzde 20'ye yakın bir artış gözlendiğini vurgulayarak, "Yaz aylarında olası bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için altyapı yatırımlarına hız verdik. Çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında toplam 50 adet su kuyusu açtık." dedi.

Canlı yayında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aktaş, Hamitler Katı Atık Tesislerinin taşınacağını ve yerinin botanik parka dönüştürüleceğini söyledi. Çınarcık Barajı ile ilgili projelerin de DSİ tarafından hazırlandığını bildiren Aktaş, 250-300 milyon liralık projenin 6 ayda bitirilerek Bursa'ya kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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