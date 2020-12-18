Son dakika! Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi
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Son dakika! Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

18.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:36
Son dakika! Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Son dakika haberler... BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

BURSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Burcun Mahallesi'nde S.D. (28) ve N.D.'nin (59) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilere ait 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Takip'in de katıldığı aramalarda, toplam 5 kilo 300 gram kubar esrar, hassas terazi, 1'i kuru sıkı 2 tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda S.D. ve N.D. yakalanarak, gözaltına alındı.


Son dakika! Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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