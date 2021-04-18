Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
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Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İznik ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartmandakiler de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. 


Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
Son Dakika | Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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