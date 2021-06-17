Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
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Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu Operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alındı Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheli Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

Operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da yasa dışı bahis oynatan ve toplamda 34 milyon liralık para transferi gerçekleştiren 12 şüpheli Siber Polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Bursa merkezli, Aydın, Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu dijital ortamda gerçekleşen hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler yasa dışı bahis oynatan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde ise, farklı kişilerin hesaplarını kullanıp oyun oynatarak toplamda 34 milyon liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartlar ile 8 adet diz üstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 1 adet tablet, 127 adet kredi kartı ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli geniş çaplı güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Son dakika: Bursa'da 34 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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