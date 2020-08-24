Son dakika! Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
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Son dakika! Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika gündem haberi: Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu.

Son dakika! Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
24.08.2020 01:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:16

Bursa'da 3 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.
DOĞUM GÜNÜYMÜŞ
İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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