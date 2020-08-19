Son dakika... Bursa'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.
19.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki balkonda oynayan Yunus Emre Y. (3) dengesini kaybedip düştü.
Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Yunus Emre Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA