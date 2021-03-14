Son Dakika | Bursa'da 27 yıl cezası olan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
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Son Dakika | Bursa'da 27 yıl cezası olan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

14.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:40
Son Dakika | Bursa'da 27 yıl cezası olan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı

Son dakika haberleri: Bursa'da 27 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Bursa'da 27 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'nde ikamet eden ve aranan 27 yaşındaki T.E., Osmangazi Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

27 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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