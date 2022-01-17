Son dakika... BURSA'DA 1000 POLİSLE NARKOTİK OPERASYONU; 35 GÖZALTI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın merkez ilçeleri ile İnegöl ilçesinde yaklaşık 1000 polisin katılımıyla şafak vakti narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyona narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına da destek verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilcelerinin yanısıra İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyona yaklaşık 1000 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE DESTEK VERDİ

Operasyona narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına da destek verdi. Dron destekli yapılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 69 mermi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.