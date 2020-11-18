Son Dakika | Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)

Son dakika habere göre ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIBursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyında, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan H.A. ve M.S., sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.