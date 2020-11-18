Son Dakika | Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)
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Son Dakika | Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)

18.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:09
Son Dakika | Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi (2)

Son dakika habere göre ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIBursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyında, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan H.A. ve M.S., sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyında, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan  H.A. ve M.S., sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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