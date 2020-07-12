Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek
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Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

Gelen son dakika haberine göre Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destekBURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi.

12.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:53

Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi. İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, Büyükşehir ve Kestel Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken, daha sonra da tek tek selden zarar gören evlerde temizlik çalışması yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin afetten saran görenler için başlattığı seferberlik çalışmasına iş dünyasından büyük destek geldi.

İnegöl Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve iş adamları tarafından hazırlanan yardım tırı, Kestel Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelerek Büyükşehir ve Kestel belediyelerinin araçlarına yüklendi. 21 aileye ulaştırılmak üzere koltuk takımı, çocuk odası ve halıdan oluşan yardım malzemeleri, daha sonra ekipler tarafından Dudaklı köyüne getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Enkazın kaldırılarak hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde, yapılan yardımlardan ötürü aileler yardımseverlere teşekkür etti.

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Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

Kaynak: DHA

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